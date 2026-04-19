Messi realizon dy gola, Inter Miami rikthehet te fitorja në MLS
Lionel Messi shënoi dy gola në fitoren 3-2 të Inter Miami ndaj Colorado Rapids në transfertë, në Denver.
Messi realizoi golin e fitores në minutën e 79-të, përpara rreth 75,000 spektatorëve. Ai nisi një vrapim nga mesfusha dhe mbeti i papenguar deri në zonën e penalltisë, ku gjuajti fuqishëm në këndin e sipërm të majtë për rezultatin 3-2.
Rafael Navarro dhe Darren Yapi shënuan nga një gol për Coloradon, në një ndeshje të ndjekur nga 75,824 spektatorë—pjesëmarrja e dytë më e madhe në historinë e MLS.
Miami kaloi në epërsi 1-0 në minutën e 18-të, pasi Yannick Bright ndërpreu një pasim nga portieri i Colorados, Zack Steffen. Josh Atencio pati një nisje të vështirë dhe u ndëshkua me karton të verdhë pas rishikimit me VAR.
Messi ekzekutoi penalltinë duke gjuajtur në qendër të portës, për t’i dhënë Miamit avantazhin 1-0.
Në minutën e pestë të kohës shtesë të pjesës së parë, Miami dyfishoi epërsinë në 2-0 pas një aksioni të bukur kolektiv në zonën sulmuese. Messi nisi aksionin me një pasim të saktë për Rodrigo De Paul.
De Paul e dërgoi Mateo Silvetti drejt vijës anësore, ndërsa krosimi i tij gjeti Germán Berterame, i cili u ngrit mbi mbrojtjen e Colorados dhe shënoi me kokë nën traversë.
Goli i Navarros ngushtoi rezultatin në 2-1, pasi ai realizoi një aksion individual të bukur nga mesfusha.
Në minutën e 62-të, zëvendësuesi Darren Yapi shfrytëzoi pasimin e Lucas Herrington dhe gjuajti fuqishëm për të barazuar rezultatin në 2-2.
Inter Miami siguroi fitoren edhe pse e mbylli ndeshjen me një lojtar më pak, pasi Bright u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 87-të. /Telegrafi/