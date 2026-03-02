Ylli argjentinas, Lionel Messi, vazhdoi shkëlqimin në vitin 2026 në MLS me fanellën e Inter Miamit. Gjatë natës, ai ishte heroi i Inter Miamit në ndeshjen jashtë fushe kundër Orlandos.

Ekipi nga Florida festoi pas një kthese të madhe me rezultatin 4:2, me Messin që shënoi dy herë dhe ishte lojtari kryesor i mbrëmjes.

Një nga dy golat e shënuar nga Messi erdhi nga goditjet e dënimit.

Siç njoftoi Fabrizio Romano, Messi është në vendin e katërt në historinë e futbollit për sa i përket numrit të golave të shënuar nga goditjet e lira.


Messi ka shënuar 70 gola nga goditjet e lira në karrierën e tij.

Tre brazilianë janë përpara argjentinasit. I treti është Juninho me 72 gola nga goditjet e dënimit, i dyti është Roberto Dinamita me 75, ndërsa i pari është Marcelino Carioca me 78.

Messit i duhen edhe nëntë gola deri në fund të karrierës nga gjuajtja e lirë që të bëhet lojtari me më së shumti gola në histori të futbollit nga goditjet e lira. /Telegrafi/

