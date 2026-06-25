Meksika dominon në pjesën e dytë, mposht Republikën Çeke dhe siguron fitore bindëse 3-0
Meksika ka regjistruar një fitore të rëndësishme 3-0 ndaj Republikës Çeke në një ndeshje ku pjesa e dytë rezultoi vendimtare për fatin e takimit.
Republika Çeke e nisi ndeshjen me më shumë iniciativë, duke e ditur se vetëm fitorja do t’i mbante në garë për kualifikim. Denis Visinsky ishte lojtari më aktiv në pjesën e parë, duke krijuar disa mundësi të rrezikshme, por pa arritur të gjejë rrugën drejt golit.
Meksikanët u fokusuan kryesisht në mbrojtje gjatë 45 minutave të para, duke pritur hapësira për kundërsulme. Një moment i rëndë u regjistrua pas një faulli ndaj Ladislav Krejči, i cili u godit me bërryl në kokë, por për fat të mirë nuk pësoi lëndim serioz.
Në pjesën e dytë, Meksika tregoi cilësinë e saj dhe justifikoi rolin e favoritit në grup. Goli i parë erdhi në minutën e 54-të pas një aksioni të shkëlqyer individual nga Luis Romo, i cili asistoi për Luis Chávez García për 1-0.
Vetëm gjashtë minuta më vonë, Julian Quinones përfitoi nga një top i kthyer dhe e dyfishoi epërsinë, duke e vënë Meksikën në kontroll të plotë të ndeshjes.
Pika përfundimtare e takimit u vendos në kohën shtesë, kur Alvaro Fidalgo shënoi për 3-0, pas një pritjeje të portierit ndaj goditjes së Raul Jimenez.
Me këtë fitore, Meksika merr tre pikë të plota, ndërsa Republika Çeke mbetet e zhgënjyer pas një ndeshjeje ku nuk arriti të konkretizojë rastet e pjesës së parë.
Meksikanët kalojnë si të parët nga Grupi A me nëntë pikë. /Telegrafi/