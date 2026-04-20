"Më thanë disa s’mund të hysh në Shkodër, ja pra ku jam, ku jeni ju", Rogert reagon me video sfiduese
Pas daljes së tij nga Big Brother VIP Albania, ish-banori, Rogerti, është rikthyer në vëmendjen e rrjeteve sociale me një video që është bërë virale dhe ka ngjallur shumë reagime.
Fillimisht, videoja është publikuar nga Don Phenom, ndërsa më pas Rogerti e ka ripostuar në InstaStory-n e tij.
Në video dëgjohet Don Phenom duke thënë: “Ja pra bomba në Shkodër”.
Më pas, Rogerti shfaqet duke folur me një ton sfidues: “Ku jeni? Unë jam këtu, po ju? Ku jeni ju? Hajde, a keni? Se më thanë disa s’mund të hysh në Shkodër. Ja pra ku jam, hajde he!”
Nga fjalët e tij, duket se Rogert i drejtohet dikujt që më parë i kishte thënë se nuk mund të shkonte në Shkodër, duke e kthyer videon në një deklaratë sfiduese.
Videoja u përhap shpejt në medie dhe rrjete sociale, duke nxitur diskutime dhe komente të shumta.
Megjithatë, reagimet pozitive nuk munguan, pasi shumë përdorues e kritikuan mënyrën e tij të komunikimit dhe sjelljen pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. /Telegrafi/