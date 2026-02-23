"Më ofendon gjithë kohës, më tha pedofil", Miri i revoltuar me DJ Gimbon
Në profilin e Big Brother VIP në Instagram është publikuar një video e Mirit nga dhoma e rrëfimit.
Banori flet për Gimbon, për të cilin shprehet se e ofendon gjatë gjithë kohës, ndërsa ai nuk i thotë asnjë fjalë.
Miri shton se ai i ka thënë pedofil si dhe i ka vendosur dorën aty ku e vendosin meshkujt.
Foto: Instagram
“Gimbo më tha, po them vetëm të fundit, më ofendon gjithë kohës, më ofendon pafund, nuk i them asnjë fjalë. I them thjeshtë je i paedukatë, kaq. Ose i poshtër, kaq", u shpreh ai.
"Më tha pedofil, ça më tha gjë tjetër, nuk e kuptoj pse unë jam pedofil. Më vuri dorën atje ku e vendosin meshkujt, nuk e bëj dot se më vjen turp. Nëse keni pamjet, tregojini. Ja kush është Gimbo i vërtetë, i them Monikës drejtpërsëdrejti”, tha ndër tjerash këngëtari.
Gimbo dhe Miri kanë pasur përplasje të vazhdueshme pas raportit të këtij të fundit me Selin Bollatin.
DJ nga Kosova nga ana tjetër ka shprehur një pëlqim për banoren e Big Brother VIP Albania 5. /Telegrafi/