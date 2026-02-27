Me flokë të shkurtra në stilin bob dhe syze dielli të mëdha: Pak veta e njohën aktoren Demi Moore në sfilatën e Gucci-t
Me paraqitjen e saj të sotme në sfilatën e Gucci-t gjatë Javës së Modës në Milano, Demi Moore u bë temë bisede për shkak të transformimit të saj të rëndësishëm.
Në sfilatën e parë të madhe të regjisores së re krijuese Demna Gvasalia për sezonin vjeshtë/dimër 2026, aktorja tregoi një model flokësh të shkurtër bob, i cili, i kombinuar me syze të mëdha, e bëri pothuajse të panjohur për shumë njerëz.
E gjithë veshja e saj të kujtonte trendet e modës së fillimit të viteve 2000. Ajo mbante veshur një kostum të zi, një xhaketë të ngushtë lëkure dhe pantallona shumë të ngushta lëkure.
Me këtë kombinim, ajo ngjalli kujtime të veshjeve ikonike të Gucci-t të veshura dikur nga Victoria dhe David Beckham. Ajo gjithashtu mbante veshur pantallona të zeza, një çantë dore të strukturuar, syze me kornizë të mprehtë dhe një prerje të shkurtër bob me pamje të lagur.
@nssmagazine Demi Moore has just arrived at Gucci FW26 in Milan #demimoore #gucci #tiktokfashion #fashionshow #mfw ♬ The Substance Soundtrack - Polina | Film & TV Girl 🍿
Moore erdhi në sfilatë mode me qenin e saj të vogël, Pilaf, të cilin e mbajti në prehër ndërsa ishte ulur dhe fotografoi veten në tapetin e kuq. Në këtë event, ajo takoi edhe Donatella Versace-n.
Shfaqja e parë e Demnës titullohej "Primavera" dhe shënon fillimin e një epoke të re krijuese për një nga markat më të famshme të modës luksoze, pasi ai mori përsipër detyrën e drejtorit krijues në korrik 2025 dhe zëvendësoi estetikën e mëparshme.
Koleksioni është frymëzuar fuqimisht nga moda dhe atmosfera e viteve 1990, veçanërisht nga ndikimi i Tom Ford te Gucci i asaj periudhe, por i riinterpretuar përmes një qasjeje bashkëkohore dhe eklektike. Shfaqja kombinoi elementët klasikë të shprehjes luksoze të modës me detaje moderne dhe provokuese - nga fustanet mini të shndritshëm dhe të ngushtë, përmes materialeve transparente dhe printimeve mbresëlënëse, deri te thekse të tilla si motive të dallueshme Flora dhe zinxhirë të trashë si aksesorë mode. /Telegrafi/