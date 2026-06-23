Mbrojtësi i Anglisë tregohet i sinqertë: Në të ardhmen do të luaj në mesfushë
Nico O'Reilly është shndërruar në zgjedhjen e parë të Anglisë në krahun e majtë të mbrojtjes para Kupës së Botës, por talenti i Manchester Cityt beson se e ardhmja e tij afatgjatë është në mesfushë.
20-vjeçari ka impresionuar me paraqitjet e tij si mbrojtës i majtë, por ka bërë të qartë se pozicioni ku ndihet më natyrshëm është ai i mesfushorit “box-to-box”.
“Mendoj se në të ardhmen do të kthehem në mesfushë. Profili im dhe gjithçka që kam përshtatet atje, ndoshta si një mesfushor ‘box-to-box’. Por si mbrojtës i majtë e kam shijuar dhe kjo më ka sjellë këtu, në një Kupë Bote”, deklaroi O'Reilly.
Futbollisti i Manchester Cityt theksoi se roli i tij aktual nuk është ai i një mbrojtësi të majtë tradicional, pasi shpesh lëviz drejt qendrës së fushës dhe ka liri më të madhe në lojë.
“Duke luajtur si mbrojtës i majtë, në shumicën e kohës jam në qendër të fushës. Nuk është se luaj si një mbrojtës i majtë tradicional. Edhe te Anglia, futem brenda dhe më lejohet të lëviz lirshëm, kështu që është pak më e lehtë”, shtoi ai.
Pavarësisht suksesit në mbrojtje, O'Reilly duket i bindur se në vitet e ardhshme do të rikthehet në pozicionin ku e sheh veten më së miri, atë të mesfushorit. /Telegrafi/