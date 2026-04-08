'Mbretëresha e ketaminës' dënohet me 15 vjet burg për shitjen e drogës që çoi në vdekjen e Matthew Perry-t
Jasveen Sangha, e njohur si "Mbretëresha e Ketaminës", është dënuar me 15 vjet burg për shitjen e drogës që çoi në vdekjen e aktorit Matthew Perry, i njohur më së miri për rolin e tij në serialin "Friends".
Jasveen Sangha, 42 vjeç, u deklarua fajtore në shtator të vitit të kaluar për pesë akuza, përfshirë shpërndarjen e ketaminës që rezulton në vdekje ose dëmtime të rënda trupore. Prokurorët e përshkruan shtëpinë e saj si një "qendër droge" nga e cila ajo financonte një mënyrë jetese luksoze.
Matthew Perry u gjet i vdekur në tetor 2023 në vaskën me ujë të nxehtë të shtëpisë së tij në Los Angeles. Hetimi përcaktoi se shkaku i vdekjes ishte efekti akut i ketaminës. Është një anestetik disociativ me efekte halucinogjene, i cili mund të përdoret vetëm nën mbikëqyrje mjekësore.
Përpara shpalljes së dënimit, njerka e Perry-t, Debbie Perry, i kërkoi gjykatës dënimin maksimal, duke thënë se Sangha kishte shkaktuar "dëm të pariparueshëm".
"Ju e shkaktuat këtë. Kishit mundësinë të fitonit para në mënyra të tjera, por zgjodhët një rrugë që i lëndon njerëzit. Ju lutem jepini kësaj gruaje të pandjeshme dënimin maksimal në mënyrë që të mos u shkaktojë dhimbje familjeve të tjera", deklaroi ajo në fjalimin e saj para gjykatës.
Gjatë një kontrolli në shtëpinë e të pandehurit, autoritetet federale gjetën dhjetëra shishe ketamine, si dhe mijëra pilula që përfshinin metamfetaminë, kokainë dhe Xanax. Hetuesit thonë se Sangha ka shpërndarë drogë nga shtëpia e saj në Hollywoodin Verior për vite me radhë.
Fillimisht ajo i mohoi akuzat, por më vonë e ndryshoi deklaratën dhe u deklarua fajtore. Si pjesë e marrëveshjes, ajo pranoi gjithashtu se në vitin 2019 i shiti ketaminë një burri i cili vdiq disa orë më vonë nga një mbidozë.
Sangha përballej me mundësinë e dënimit deri në 65 vjet burg, por përfundimisht u dënua me 15 vjet. Ai ka qenë në paraburgim që nga gushti i vitit 2024. Avokatët e saj kishin kërkuar më parë një dënim më të lehtë, duke deklaruar se ajo kishte marrë përgjegjësinë dhe nuk kishte të kaluar kriminale.
Matthew Perry kishte luftuar me varësinë për vite me radhë dhe në kohën e vdekjes së tij ai po përdorte ketaminë si pjesë të një trajtimi të mbikëqyrur mjekësor për depresionin. Autoritetet thonë se Sangha ishte një nga pesë personat që i furnizuan aktorit drogën, duke shfrytëzuar varësinë e tij për fitim.
Individë të tjerë janë akuzuar në këtë rast, përfshirë mjekët dhe asistentin e Perry-t, të cilët gjithashtu kanë pranuar fajësinë. Doktori Salvador Plasencia u dënua me 30 muaj burg, ndërsa mjeku Mark Chavez mori tetë muaj arrest shtëpiak dhe tre vjet mbikëqyrje. /Telegrafi/