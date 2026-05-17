Shqipëria i del krah shqiptarëve në Maqedoni: Mos e lini gjuhën tuaj, trima!
Ambasadori i Shqipërisë në Shkup, Denion Meidani, ka dalë në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë paralajmëruar protesta për mbrojtjen dhe respektimin e gjuhës shqipe.
Në një postim në rrjetet sociale ai,ka publikuar vargje nga poema “Gjuha Shqype” e poetit Gjergj Fishta.
Ndër vargje që theksohet rëndësia e ruajtjes së gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar.
Ndërkohë kujtojmë që studentë dhe organizata të ndryshme shqiptare në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar protesta lidhur me çështje që prekin statusin dhe përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet publike.