Reagime të shumta pas memorandumit të studentëve serbë për Kosovën
Publikimi i një memorandumi nga studentët protestues në Serbi, në të cilin Kosova cilësohen si “pjesë e patjetërsueshme dhe integrale e Republikës së Serbisë”, ka nxitur reagime të shumta në opinionin publik dhe në mesin e njohësve të rajonit.
Në dokumentin e miratuar në Kragujevc, studentët e përshkruajnë Kosovën si pjesë të pandashme të shtetit serb, duke theksuar se çështja e saj “nuk mund të negociohet”.
Kragujevci në memorandum cilësohet si “kryeqyteti i parë i Serbisë moderne dhe qendër e mendimit shtetndërtues serb”.
Ky qëndrim është kritikuar ashpër nga ish-këshilltari i presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, Blerim Vela, i cili ka deklaruar se dokumenti “zbulon fytyrën e vërtetë të lëvizjes studentore në Serbi”.
This memorandum exposes the true face of Serbia’s so‑called progressive student movement: no break with BIA narratives, no distance from religious chauvinism - just recycled nationalist propaganda. It denies the clear reality that Kosovo’s independence is the will of its people. https://t.co/5UClY3jWvN
— Blerim Vela (@Blerim_Vela) May 17, 2026
“Ky memorandum e ekspozon fytyrën e vërtetë të të ashtuquajturës lëvizje progresive studentore në Serbi: nuk ka shkëputje nga narrativat e BIA-s, nuk ka distancim nga shovinizmi fetar – vetëm propagandë e ricikluar nacionaliste. Ai mohon realitetin e qartë se pavarësia e Kosovës është vullneti i popullit të saj”, ka shkruar Vela.
Ndërkaq, kryeredaktori i Telegrafit, Muhamet Hajrullahu, shkroi në rrjetin social "X", se ky veprim i studentëve tregon qartë për të ardhmen e Serbisë.
"E ardhmja e Serbisë. Me studentë që filluan me protesta kundër korrupsionit në Serbi, me protesta kundër qeverisë së Aleksandar Vuçiç dhe që përfunduan me të njëjtin qëndrim ndaj Kosovës, si Slobodan Millosheviçi, Ivica Daçiç dhe Vuçiç. Kjo thotë shumë për të ardhmen e Serbisë", tha Hajrullahu.
The future of Serbia.
With students who started with protests against corruption in Serbia, with protests against the government of Aleksandar Vucic and who ended with the same stance on Kosovo, like Slobodan Milosevic, Ivica Dacic and Vucic.
This says a lot about the future… https://t.co/VCkupUr7Te
— Muhamet Hajrullahu (@MetiHajrullahu) May 17, 2026
Reagime kritike ka pasur edhe nga drejtori ekzekutiv i Akademisë Rajonale për Zhvillimin e Demokracisë, Balsha Bozhoviq, i cili e lidh dokumentin e studentëve me ideologjinë e viteve ’80 dhe ’90 në Serbi.
E ardhmja e Serbisë. Me studentë që filluan me protesta kundër korrupsionit në Serbi, me protesta kundër qeverisë së Aleksandar Vuçiç dhe që përfunduan me të njëjtin qëndrim ndaj Kosovës, si Slobodan Millosheviçi, Ivica Daçiç dhe Vuçiç. Kjo thotë shumë për të ardhmen e Serbisë.
Studenti su objavili svoj Memorandum o Kosovu, čime su svesno nastavili politiku Dobrice Ćosića i Memoranduma SANU iz 1986.
Od tada će se vlasti menjati, ali će ideologija ostati ista.
Zoran Đinđić je u tom scenariju bio incident.
Srbija ostaje na stranputici. https://t.co/B8kzkrQ6Xf
— Balša Božović 🇺🇦🇨🇦🇩🇰 (@Balshone) May 17, 2026
“Studentët kanë publikuar Memorandumin e tyre për Kosovën, duke vazhduar me vetëdije politikën e Dobrica Çosiçit dhe Memorandumit të SANU-së të vitit 1986. Që nga ajo kohë, qeveritë mund të ndryshojnë, por ideologjia mbetet e njëjtë. Zoran Diniç në atë skenar ishte një incident. Serbia mbetet në rrugë të gabuar”, ka deklaruar Bozhoviq.
“Kosova është pjesë e Serbisë”, memorandumi i studentëve serbë rikthen retorikën nacionaliste të viteve ’90-ta
Edhe analisti kosovar Agon Maliqi e ka cilësuar deklaratën e studentëve si shumë problematike dhe regresive.
“Kjo është një deklaratë shumë reaksionare dhe jashtëzakonisht problematike e lëvizjes studentore në Serbi për Kosovën. Nuk ka asnjë dallim mes këtij botëkuptimi narcisist nacionalist dhe spiritualist mbi historinë dhe shtetësinë, dhe ideologjisë që e ka sjellë Serbinë në këtë gjendje”, ka shkruar Maliqi.
This is a highly reactionary & very problematic statement by the student movement in Serbia on Kosovo. There is zero difference between this narcissistic nationalist/spiritualist outlook on issues of history and statehood, and the ideology which brought Serbia where it is. https://t.co/oWhNXXHdhG
— Agon Maliqi (@AgonMaliqi) May 17, 2026
Sipas tij, ky diskurs tregon mungesë të shkëputjes nga narrativat nacionaliste të së kaluarës dhe rrezikon të riprodhojë ideologji që kanë ndikuar negativisht në zhvillimet historike në rajon.
Publikimi i memorandumit vjen në kohën kur lëvizja studentore në Serbi ka nisur protesta kundër korrupsionit dhe qeverisjes së presidentit Aleksandar Vuçiq, por ndërkohë është vërejtur një zhvendosje graduale drejt temave me karakter nacionalist dhe historik, përfshirë edhe çështjen e Kosovës./Telegrafi.