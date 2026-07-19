Mbappe thyen rekordin e Messit, bëhet golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës
Kylian Mbappe ka hyrë në histori duke u bërë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në Kupën e Botës, pasi realizoi golin e tij të 22-të në karrierë me fanellën e Francës gjatë ndeshjes për vendin e tretë ndaj Anglisë.
Me këtë realizim, 27-vjeçari kaloi legjendën argjentinase Lionel Messi në krye të listës së golashënuesve historikë të turneut më prestigjioz të futbollit, duke e arritur këtë rekord pas vetëm 22 paraqitjeve në Kupën e Botës.
Edhe më mbresëlënëse është fakti se Mbappe ka ruajtur mesataren prej një goli për ndeshje në tre edicione të Botërorit, një statistikë që dëshmon vazhdimësinë e tij të jashtëzakonshme në skenën më të madhe të futbollit.
Goli ndaj Anglisë ishte një tjetër moment historik në një tjetër kampanjë të shkëlqyer të sulmuesit francez, i cili vazhdon të shtojë rekorde në karrierën e tij.
Kapiteni i Francës tashmë e ka lënë pas Lionel Messin dhe mban i vetëm vendin e parë në listën e golashënuesve më të mirë në historinë e Kupës së Botës.
Ky sukses vetëm sa e forcon statusin e Mbappes si një prej futbollistëve më të mëdhenj në historinë e këtij kompeticioni, pasi ai ishte kampion bote me Francën në vitin 2018 dhe më pas shkëlqeu edhe në edicionet e vitit 2022 dhe 2026. /Telegrafi/