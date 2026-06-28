Mbappe i rilindur, transformimi që po mahnit Botërorin 2026
Me dy asistime për shokun e tij të skuadrës, Ousmane Dembele, një paraqitje të shkëlqyer në fushë dhe një angazhim të dukshëm edhe në aspektin defensiv, Kylian Mbappe nuk kishte arritur të shënonte, por kishte treguar qartë se po luante si një kapiten i vërtetë lider.
Një formë që dëshmonte pjekurinë e tij në përfaqësuesen e Francës gjatë Botërorit 2026.
Mbappe (27 vjeç) kishte ardhur në këtë turne mes kritikave të shumta.
Ato ishin konsideruar pjesërisht të drejta pas një sezoni të vështirë në nivel klubesh, ku numri i golave nuk e kishte reflektuar plotësisht potencialin e tij, ndërsa ishin ngritur edhe pikëpyetje për qëndrimin dhe disa keqkuptime në Real Madrid.
Megjithatë, Botërori kishte vazhduar të ishte skena ku sulmuesi francez kishte treguar më të mirën e tij.
Në tri ndeshjet e fundit, ndaj Senegalit, Irakut dhe Norvegjisë, ai kishte regjistruar paraqitje të nivelit të lartë.
Përveç golave, kishte qenë vendimtar në krijimin e rasteve dhe në organizimin e lojës.
Mbappe ishte parë më i lirë në lëvizje, duke mos u kufizuar vetëm në krahun e majtë, por duke aktivizuar shpesh depërtimet në hapësirë dhe duke u pozicionuar edhe në të djathtë të sulmit.
Po ashtu, kishte treguar përkushtim më të madh në fazën mbrojtëse dhe disiplinë më të lartë taktike.
Në aspektin e sjelljes dhe lidershipit, ai ishte vlerësuar për komunikimin pozitiv në fushë, mbështetjen ndaj shokëve të ekipit dhe reagimin e matur edhe kur nuk shënonte.
Entuziazmi i tij për golat e Dembele dhe dy asistimet e regjistruara ishin parë si shembull i frymës së re brenda skuadrës franceze.
Në atë formë, Mbappe ishte konfirmuar si një nga figurat kyçe të Francës në rrugën drejt objektivit për titullin botëror. /Telegrafi/