Mbappe i quan ‘palaço’ gjyqtarët e La Ligës
Kylian Mbappe ishte dukshëm i mërzitur me gjykimin gjatë fitores 2-0 të Real Madridit ndaj Valencias të dielën mbrëma.
Gjatë ndeshjes, Mbappe u pa duke u ankuar me hidhërim për thirrjet që vazhdonin të bëheshin kundër tij dhe ekipit të tij.
Ndërsa ndodhej brenda tunelit që të çonte në dhomat e zhveshjes, francezi kërkoi përsëri një shpjegim nga gjyqtari.
“Më thua të flas dhe as nuk më shikon… sinqerisht. Më thua të flas brenda meje dhe unë jam brenda dhe ti nuk më flet”, i ka thënë Mbappe gjyqtarit.
Kur pa që gjyqtari i katërt nuk po i kushtonte vëmendje, Mbappe u kthye nga Edouardo Camavinga dhe tha në frëngjisht: “Palaço, gjyqtarë”.
Real Madridit iu deshën disa vendime që shkonin kundër tyre, por në fund ata fituan ndeshjen duke iu afruar vetëm një pikë Barcelonës. /Telegrafi/