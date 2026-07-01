Mbappe flet për fitoren e Francës dhe garën me Messin për gola në Kupën e Botës
Sulmuesi i Franca, Kylian Mbappe, ka folur pas fitores së thellë 3-0 ndaj Suedia në raundin e 1/16-ave të Kupës së Botës 2026.
Mbappe realizoi dy gola në këtë takim, duke e çuar në gjashtë numrin e golave në këtë Botëror dhe duke barazuar shifrën e arritur nga Lionel Messi në turne. Francezi gjithashtu ka shkuar në 17 gola në total në Kupat e Botës, vetëm dy më pak se rekordi prej 19 golash i Messit.
Duke komentuar tentativën me gërshërë të bashkëlojtarit të tij, Michael Olise, Mbappe tha:
"Mendova se do ta kontrollonte me gjoks sepse nuk e shikoi portën, por pati fat të keq që përfundoi duke goditur shtyllën", tha Mbappe.
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Sulmuesi francez shpjegoi edhe gjestin e të gjithë skuadrës për të shkuar te trajneri Didier Deschamps pas golit të tij.
"Nuk isha vetëm unë, ishte e gjithë skuadra. Ka gjëra më të rëndësishme se futbolli apo Kupa e Botës. Të qenit i bashkuar është në ADN-në e këtij grupi. Trajneri nuk është vetëm, pavarësisht se çfarë ndodh më pas".
I pyetur për mundësinë e thyerjes së rekordit të golave në Kupën e Botës, Mbappe u tregua i qartë se prioriteti i tij është suksesi i ekipit.
"Jo, jo, jo. Qëllimi është të shkojmë sa më larg të jetë e mundur me ekipin dhe të kthehemi këtu më 19 korrik. Natyrisht, sa më shumë gola të shënoj, aq më lart do të ngjitem në renditje".
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Në fund, ai theksoi se nuk është i fokusuar te gara personale me Messin.
"Jam i sigurt se Leo do të shënojë më shumë gola, por nuk po e shoh këtë. Jam më i përqendruar te kundërshtarët tanë dhe pjesa tjetër e turneut. Dua të bëj histori për vendin tim dhe t'i bëj njerëzit krenarë", tha Mbappe. /Telegrafi/