Mbappe do të udhëtoj me ekipin drejt Manchesterit, por nuk është e sigurt nëse do të luaj
Kylian Mbappe do të jetë pjesë e udhëtimit të Real Madrid në Manchester për ndeshjen e dytë të 1/8-ës së finales në Ligën e Kampionëve kundër Manchester City në stadiumin Etihad.
Ylli francez nuk luajti në ndeshjen e parë, por është i vendosur të mbështesë shokët e tij të ekipit dhe të kontribuojë në momentin e duhur.
Gjuri i majtë i Mbappes ka treguar përmirësim të dukshëm pas tre javësh rehabilitimi të fokusuar. Megjithëse dëmtimi nuk është shëruar plotësisht, progresi i ka hapur mundësinë për pjesëmarrje.
Stafi mjekësor i Real Madridit vendosi për një trajtim konservativ, duke preferuar fizioterapinë dhe ushtrimet e kontrolluara në vend të ndërhyrjes kirurgjikale.
Aktualisht golashënuesi më i mirë i Ligës së Kampionëve me 13 gola në tetë ndeshje, Mbappe pritet të fillojë në stol, duke ndjekur strategjinë që përdori në ndeshjen kundër Barcelonës në Jedah.
Vetëm prania e tij në stadium rrit moralin e ekipit, ndërsa trajneri do ta përdorë atë vetëm nëse është e nevojshme, duke i dhënë përparësi kujdesit mbi rrezikun dhe synimit për të siguruar kualifikimin në çerekfinale. /Telegrafi/