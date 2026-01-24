Marrëveshja afër, Barcelona fiton mbi 8 milionë euro nga shitja e talentit te PSG-ja
Pedro Fernandez Sarmiento, i njohur si “Dro”, është shumë pranë largimit nga FC Barcelona për t’u transferuar te Paris Saint-Germain.
Sipas Mundo Deportivo, dy klubet janë afër finalizimit të një marrëveshjeje me vlerë pak mbi 8 milionë euro.
Mesfushori 18-vjeçar tashmë ia ka komunikuar vendimin e tij trajnerit Hansi Flick dhe ka informuar edhe bashkëlojtarët se destinacioni i tij i ardhshëm do të jetë PSG-ja.
Edhe pse në tryezë kanë qenë oferta serioze nga Anglia dhe Gjermania, përfshirë Manchester Cityn dhe Borussia Dortmundin, klubi francez pritet të fitojë garën për firmën e talentit spanjoll. Raportohet se transferimi po shtyhet fort me kërkesë të drejtpërdrejtë të Luis Enrique.
PSG-ja ka mundësinë ta aktivizojë klauzolën e lirimit të lojtarit, e cila është 6 milionë euro, por burimet bëjnë të ditur se kampionët e Francës janë të gatshëm të paguajnë pak më shumë. Kjo lëvizje synon ruajtjen e marrëdhënieve të mira me Barcelonën, si dhe përfitime të mundshme në aspektin fiskal.
Nëse gjithçka mbyllet sipas planit, Barcelona do të arkëtojë mbi 8 milionë euro nga largimi i një tjetër talenti të akademisë./Telegrafi