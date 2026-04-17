Mariah Carey shfaq figurën elegante në eventin e Tiffany & Co në New York
Mariah Carey tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj elegante në një event të Tiffany & Co në New York, ku iu bashkua edhe Diane Kruger dhe Rosie Huntington-Whiteley.
Këngëtarja 56-vjeçare u shfaq me një fustan të bardhë të ngushtë dhe me supe të zbuluara, duke vënë në pah figurën e saj të hollë.
Ajo e kompletoi pamjen me një rrip të artë që theksonte belin dhe flokët i mbajti të stiluar me onde voluminoze, në stilin e saj karakteristik, shkruan DailyMail.
Eventi u organizua me rastin e lançimit të koleksionit Blue Book 2026: Hidden Garden në Park Avenue, i shoqëruar edhe me një performancë të veçantë.
Në të njëjtin event, Diane Kruger u shfaq me një fustan të mbuluar me rruaza dhe me thekë në fund, ndërsa Rosie Huntington-Whiteley zgjodhi një fustan të bardhë pa rripa, duke kompletuar një trio tërheqëse në mbrëmjen gala.
Dalja e Carey vjen pas një videoje virale në TikTok, ku ajo shihej duke bërë pazar në supermarket, një moment që ka tërhequr shumë vëmendje nga fansat.
Në video, ajo dëgjohej duke pyetur me humor nëse duhej të paguante për produktet, duke shkaktuar reagime të shumta në rrjete sociale.
Në një intervistë të mëparshme, Mariah kishte folur edhe për preferencat e saj, përfshirë pakënaqësinë ndaj ndriçimit të fortë në ambiente publike, duke u shprehur se nuk e preferon dritën sipër kokës. /Telegrafi/