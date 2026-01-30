Margot Robbie shkëlqen në festën pas premierës së “Wuthering Heights” në Los Angeles
Margot Robbie ishte në super humor feste pas premierës së filmit “Wuthering Heights” në Los Angeles, ku u shfaq në krah të bashkë-yllit të saj Jacob Elordi dhe bashkëshortit, Tom Ackerley.
Aktorja 35-vjeçare zgjodhi një mbrëmje elegante në restorantin luksoz Mother Wolf, duke tërhequr vëmendjen me stilin e saj të rafinuar.
Ylli i “Barbie” kishte veshur një fustan vintage nga koleksioni vjeshtë/dimër 2004 i Roberto Cavalli, me motive baroke në të kuqe dhe ari.
Fustani me korse dhe prerje të thellë theksonte dekoltenë e saj, ndërsa detajet lozonjare dhe prerja anësore nxirrnin në pah këmbët e saj elegante, shkruan DailyMail.
Pamjen e kompletoi me taka të arta Cavalli, një çantë vintage Manolo Blahnik dhe vathë me perla.
Jacob Elordi u shfaq po aq elegant me një kostum të zi minimalist, ndërsa Tom Ackerley zgjodhi një smoking klasik.
Margot u pa tejet e gëzuar gjatë festës, duke kërcyer dhe pozuar për fotografi me kolegët, përfshirë regjisorin Emerald Fennell.
Më herët gjatë mbrëmjes, aktorja kishte rrëmbyer vëmendjen edhe në tapetin e kuq, ku u shfaq me një fustan Schiaparelli dhe një gjerdan legjendar diamantesh Taj Mahal, dikur i Elizabeth Taylor, me vlerë rreth 8 milionë dollarë.
“Wuthering Heights”, adaptimi i ri i romanit ikonë të Emily Brontë, pritet të dalë në kinema më 13 shkurt, pak para Ditës së Shën Valentinit. /Telegrafi/