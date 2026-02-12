Margaret Qualley ka pozuar për një fotosesion provokues për Vanity Fair, duke shfaqur fizikun e saj mbresëlënës dhe stilin e veçantë.

Në kopertinë shihet e veshur me një bluzë “I Love NY”, ndërsa në imazhe të tjera tregon dekoltenë dhe këmbët e saj të gjatë.

Intervista me Marisa Meltzer ishte fillimisht e vështirë, pasi Margaret iu përgjigj pyetjeve me rezervë dhe ngurrim, duke u shfaqur ‘e kujdesshme dhe e ngatërruar’, shkruan DailyMail.

Takimi i parë u zhvillua në një restorant në Brooklyn, ndërsa më vonë ata biseduan më hapur në Chez Nous në Greenwich Village.

Gjatë intervistës, Margaret foli për martesën me Jack Antonoff, rolin e tij në rritjen e vetëbesimit të saj dhe për udhëtimin e saj të shëndetit mendor, duke përfshirë përvojën me terapinë dhe rolin e saj në The Substance.

Fotosesioni dhe intervista treguan një Margaret më të hapur, provokuese dhe e përkushtuar ndaj artit dhe jetës së saj personale. /Telegrafi/

