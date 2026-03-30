Marcus Rashford shumë i shtrenjtë? Barcelona vlerëson tre opsione tjera më të lira
Barcelona po eksploron në mënyrë aktive alternativa për pozitën e krahut të majtë përpara sezonit të ardhshëm, me Marcus Rashford që mbetet ende në konsideratë, por pa garanci për transferim përfundimtar.
Sipas “Sport”, klubi blaugranas po monitoron disa opsione më të reja dhe më të përballueshme, në rast se opsioni prej 30 milionë eurosh për blerjen e Rashford rezulton shumë i shtrenjtë për shkak të kufizimeve të Fair Play-it Financiar.
Rashford ka performuar mirë gjatë huazimit, duke kontribuar me gola dhe asistime, por paga e tij e lartë dhe kostoja totale e marrëveshjes mbeten shqetësim.
Ndër alternativat që po shqyrtohen janë Andreas Schjelderup (Benfica), Víctor Munoz (Osasuna) dhe Jan Virgili (Mallorca, megjithëse rikthimi i tij aktualisht nuk është prioritet).
Schjelderup la përshtypje te Barcelona gjatë fitores 5-4 të Benficës ndaj tyre në Ligën e Kampionëve më herët këtë sezon dhe përfaqësohet nga Rafaela Pimenta, e cila ka lidhje të forta me Joan Laporta.
Víctor Munoz është një tjetër emër në listë, megjithatë klauzola e tij prej 40 milionë eurosh dhe fakti që Real Madrid zotëron 50% të kartonit të tij e komplikojnë çdo lëvizje.
Barcelona po mban të gjitha opsionet të hapura, me vendimin përfundimtar që pritet të varet nga paraqitjet e Rashford në fazën vendimtare të sezonit dhe nga situata financiare e klubit. Lëndimi i fundit i Raphinhas ka rritur urgjencën për të siguruar alternativa të besueshme në repartin ofensiv./Telegrafi/