Manchester United do një mbrojtës krahut, ka tre emra në listë
Manchester United është i vendosur të përforcojë krahun e majtë të mbrojtjes gjatë afatit kalimtar të verës, një pozicion që nuk ka përmbushur pritshmëritë këtë sezon.
Sipas raportimeve nga TEAMtalk, drejtori sportiv i klubit po shqyrton tre alternativa kryesore për këtë rol.
Në krye të listës është Myles Lewis-Skelly, 19-vjeçari i Arsenalit, i cili konsiderohet një talent shumë premtues falë cilësive fizike dhe teknike. Me një rol ende të kufizuar në planet e Mikel Arteta, një largim i tij mund të jetë i realizueshëm.
🚨 Manchester United are tracking three Premier League left-backs as they look to strengthen in that area of the pitch:
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 23, 2026
Një tjetër emër në listë është Antonee Robinson i Fulham. 28-vjeçari është vlerësuar rreth 40 milionë euro dhe po ndiqet gjithashtu nga Liverpool.
Lista plotësohet nga Tyrick Mitchell i Crystal Palace, një lojtar i rëndësishëm për klubin londinez që nga viti 2020. Megjithatë, kontrata e tij deri në vitin 2027 dhe opsioni për zgjatje e bëjnë një transferim të mundshëm më të ndërlikuar.
Djajtë e Kuq synojnë të veprojnë herët në merkato për të siguruar një përforcim cilësor në këtë repart kyç për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/