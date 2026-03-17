Man Utd po e kërkon zëvendësuesin e Casemiros te Real Madridi
Tregu europian i transferimeve po përgatitet për një lëvizje të madhe, pas interesimit të fortë që ka shfaqur Manchester United për mesfushorin francez Eduardo Camavinga.
Drejtuesit e “Djajve të Kuq” janë në kërkim të një elementi kyç për të transformuar mesfushën, duke marrë parasysh largimin e afërt të një legjende si Casemiro në përfundim të kontratës së tij.
Ky operacion po zhvillohet në kuadër të një rinovimi strukturor në “Old Trafford”, ku planifikimi sportiv synon rikthimin e lavdisë së humbur në Ligën Premier.
Klubi anglez është i gatshëm të ofrojë mbi 50 milionë euro për të bindur drejtuesit e Real Madridit.
Megjithëse lojtari francez po jeton një periudhë ideale në kryeqytetin spanjoll, drejtuesit e Manchester United besojnë se premtimi për një rol protagonisti mund ta ndryshojë perspektivën e tij aktuale.
Qëllimi është i qartë, të ndërtohet një projekt fitues dhe i ri, ku Camavinga të jetë boshti kryesor i identitetit të ri të skuadrës angleze.
Pavarësisht ofertave joshëse nga Anglia, Camavinga ka theksuar vazhdimisht se veshja e fanellës së ‘Los Blancos’ ishte ëndrra e tij më e madhe që në fëmijëri dhe kjo përbën një pengesë serioze për çdo klub që kërkon ta transferojë në këtë moment.
Manchester United po luan kartën e dhënies së rolit kryesor në skuadër, diçka që mbetet e pasigurt në një mesfushë kaq të mbushur me cilësi si ajo e Real Madridit.
Ndërkohë, Michael Carrick, me njohuritë e tij të thella për rolin e mesfushorit, e sheh yllin francez si profilin ideal për të mbushur boshllëkun që do të lërë pas Casemiro./Telegrafi/