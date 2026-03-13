Man Utd hyn në garë për transferimin e mesfushorit shumë të kërkuar nga Serie A
Manchester United ka hyrë në garë për të transferuar një mesfushor të ri këtë verë me një marrëveshje me çmim të ulur, potencialisht pasi lojtari të ketë luajtur në Kupën e Botës 2026.
Klubi nga Old Trafford tashmë e ka identifikuar mesfushën si një nga prioritetet kryesore për afatin kalimtar të verës, pasi gjatë afatit kalimtar të vitit 2025 u fokusua kryesisht në afrimin e sulmuesve.
United është lidhur vazhdimisht gjatë nëntë muajve të fundit me mesfushorin e Brightonit, Carlos Baleba, megjithatë “Pulëbardhat” kërkojnë rreth 100 milionë euro për ta shitur reprezentuesin e Kamerunit.
Kjo mund ta detyrojë klubin anglez të shqyrtojë alternativa të tjera, me interes të fortë për mesfushorin e Nottingham Forest, Elliot Anderson, si dhe sipas TEAMtalk, për lojtarin e Aston Villa, Morgan Rogers.
Megjithatë, një opsion interesant ka dalë në skenë diku tjetër, pasi United mund të sigurojë një marrëveshje më të lirë për një lojtar që ka qenë ndër mesfushorët më të kërkuar në Evropë në sezonet e fundit.
Sipas raportimit të Tuttomercatoweb, mesfushori brazilian Ederson, i cili aktualisht luan për klubin e Atalantas në Serie A, pritet të largohet gjatë kësaj vere.
Raporti thekson se si Manchester United ashtu edhe Atletico Madrid janë të interesuar për transferimin e 26-vjeçarit, i cili deri tani ka tre paraqitje me kombëtaren e Brazilit.
Megjithatë, sipas të njëjtit burim, Atalanta e ka ulur ndjeshëm çmimin e kërkuar për lojtarin, nga 70 milionë euro në të paktën 30 milionë euro, një ulje prej rreth 40 milionë eurosh, pasi shifra e mëparshme konsiderohet tashmë “e paqëndrueshme”./Telegrafi/