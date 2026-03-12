Ylli i Man Utd ka mbetur i zhgënjyer nga paraqitjet e tij dhe po kërkon largimin nga klubi
Një yll i Manchester United duket se është pranë largimit nga klubi në fund të sezonit, duke ndjekur të njëjtin rrugëtim si Casemiro, sipas raportimeve të bujshme.
Casemiro pritet të largohet nga Manchester United kur kontrata e tij aktuale të skadojë në fund të sezonit. Ai është pjesë e klubit që nga viti 2022, kur u transferua nga Real Madrid për rreth 80 milionë euro.
Largimi i tij do të lërë një boshllëk në skuadrën e trajnerit Michael Carrick, ndërsa klubi besohet se po kërkon të transferojë dy mesfushorë të rinj.
Megjithatë, përveç afrimeve të reja, Manchester United planifikon edhe të largojë disa lojtarë nga skuadra, ku Joshua Zirkzee po konsideron një largim gjatë verës.
Sipas raportimit të The Sun, sulmuesi holandez është i zhgënjyer pasi nuk ka arritur ta bindë Carrick se meriton më shumë minuta në fushë.
Zirkzee ka pasur vështirësi për të gjetur hapësira këtë sezon dhe ekziston rreziku që të humbasë një vend në kombëtaren e Holandës për Kupën e Botës 2026.
24-vjeçari ka bërë 20 paraqitje në të gjitha kompeticionet këtë sezon, duke startuar vetëm në katër prej tyre.
Ai u lidh fuqishëm me një largim nga ‘Old Trafford’ gjatë afatit kalimtar të dimrit, por klubi nuk e miratoi shitjen e tij. Një rikthim në Itali është përmendur si mundësi, pasi ai iu bashkua Manchester United nga Bologna për rreth 42 milionë euro në verën e vitit 2024.
Sipas raportimeve, si Juventus ashtu edhe Roma kanë shprehur interes për sulmuesin, dhe një rikthim i tij në Serie A mbetet një mundësi reale./Telegrafi/