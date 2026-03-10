Evra i bën thirrje Man Unitedit ta transferojë yllin e Real Madridit
Legjenda e Manchester United, Patrice Evra, i ka bërë thirrje ish-klubit të tij që të bëjë një lëvizje të guximshme për të nënshkruar me sensacionin brazilian, Endrick.
Sulmuesi shumë i talentuar aktualisht po shkëlqen në Francë me Lyonin, në formë huazimi nga Real Madrid, dhe Evra beson se ai do të ishte një përshtatje e shkëlqyer për “Djajtë e Kuq”.
Që nga transferimi i tij në Ligue 1, sulmuesi i kombëtares së Brazilit ka rigjetur formën e tij më të mirë, duke shënuar pesë gola dhe duke dhënë katër asistime në dhjetë paraqitje në të gjitha garat.
Evra është i bindur se 19-vjeçari zotëron atributet fizike dhe teknike të nevojshme për të përmirësuar opsionet sulmuese të United pas kësaj rikthimi të jashtëzakonshëm në formë.
“Nëse do të mund të nënshkruaja me një sulmues për Man Utd, do të zgjidhja Endrick, ai do të ishte një nënshkrim i shkëlqyer. Gjithmonë më ka pëlqyer ta shikoj Endrick, edhe kur ishte në Brazil. Ishte mjaft e trishtë ajo që ndodhi te Real Madridi”.
“Ai po bën mrekulli te Lyon. Lyon ka një histori të shkëlqyer me afrimin e lojtarëve brazilianë dhe duke i ndihmuar të ringrihen në karrierat e tyre, si Juninho Pernambucano”, ka deklaruar Evra.
Një nga aspektet më interesante të ngritjes së të riut ka qenë respekti i tij i papritur për historinë e futbollit, veçanërisht admirimi i tij i thellë për ikonën e United, Sir Bobby Charlton.
Kjo lidhje e papritur vetëm sa ka rritur dëshirën e Evrës për ta parë sulmuesin në fushën e ‘Old Trafford’.
“Nuk mund ta besoja kur Endrick tha se Bobby Charlton ishte idhulli i tij, por wow, kjo ishte vërtet befasuese. Eja te Man United, Endrick, je më shumë se i mirëpritur, veçanërisht nëse Charlton ishte idhulli yt”, përfundoi ai./Telegrafi/