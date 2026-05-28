Real Madridi interesohet për yllin e Juventusit si zëvendësues i Carvajal
Sipas Diario Sport, Real Madridi po lidhet fuqishëm me mbrojtësin e Juventusit, Andrea Cambiaso, si pjesë e planifikimit për periudhën pas Dani Carvajal.
Reprezentuesi italian, i njohur për shkathtësinë e tij, është ndër profilet mbrojtëse që po monitorohen nga afër para hapjes së afatit kalimtar të verës, i cili pritet me shumë interes.
Pas largimit të Carvajal, ylli anglez Trent Alexander-Arnold mbetet opsioni i vetëm natyral dhe i specializuar për krahun e djathtë në skuadrën aktuale të ekipit të parë.
Cambiaso ndihet më komod në krahun e majtë, por ka krijuar reputacion të lartë edhe për paraqitje efektive në të dy anët e mbrojtjes.
Juventusi raportohet se është i gatshëm të shqyrtojë oferta serioze në vlerën rreth 40 milionë euro, për të gjeneruar të ardhura gjatë kësaj vere.
Ndërkohë, Real Madridi po eksploron edhe opsione të tjera të rëndësishme, si Diogo Dalot dhe Pedro Porro, çka do të thotë se ende nuk është marrë ndonjë vendim përfundimtar./Telegrafi/