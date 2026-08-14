Man Utd përgatit një transferim befasues të shtrenjtë, kjo do të ishte një goditje brutale për Liverpoolin
Manchester United po shqyrton një transferim befasues për një nga objektivat kryesorë të transferimeve të Liverpoolit, pasi po shqyrton nënshkrimin e dy sulmuesve të rinj.
Michael Carrick do ta fillojë sezonin e tij të parë të plotë si trajner i United me një udhëtim jashtë fushe për t'u përballur me Hull Cityn e sapongjitur në Ligën Premier në ndeshjen e tyre hapëse të kampionatit të shtunën, më 22 gusht.
Përpara ndeshjes, United ka qenë relativisht i zënë në tregun e transferimeve, duke nënshkruar me dy mesfushorë të rinj, yllin e Aston Villas, Youri Tielemans, dhe Andrey Santos të Chelseat për një shumë të kombinuar prej rreth 95 milionë euro dhe me ish-portierin e Leeds, Karl Darloë, i cili u bashkua si transferim i lirë.
Pavarësisht kësaj, shumë tifozë mendojnë se United ende duhet të bëjë disa nënshkrime të tjera para se të mbyllet afati kalimtar, me klubin që duket se ka rënë dakord mes lidhjeve për mesfushorin e Real Madridit, Aurelien Tchouameni, dhe mbrojtësin e Newcastle United, Lewis Hall.
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Megjithatë, tani duket se përforcimet në vijën sulmuese mund të jenë përparësia e Unitedit, pasi dy sulmues të rinj emocionues janë lidhur me një transferim në Old Trafford, përfshirë një nga objektivat kryesorë të Liverpoolit.
Sipas mediumit TeamTalk, United ka pyetur nëse anësori i Paris Saint-Germain, Ibrahim Myabe, do të ishte i gatshëm të transferohej në Old Trafford, mes raportimeve se ai dhe PSG do të ishin të hapur për një largim këtë verë.
18-vjeçari është lidhur fort me një transferim në Anfield, së bashku me shokun e tij të skuadrës Bradley Barcola, por raportet e së enjtes mbrëma pohuan se Reds janë tërhequr nga marrëveshja për shkak të kërkesave financiare të PSG-së.
Besohet se, që Liverpooli të nënshkruajë si me Barcolën, objektivin e tyre numër një, ashtu edhe me Mbayen, ata do të duhet të shpenzojnë rreth 200 milionë euro, një shifër që konsiderohet shumë e lartë në Anfield.
Kjo ia lë derën hapur Unitedit për të transferuar lojtarin emocionues të PSG-së, i cili shumë besojnë se mund të jetë një nga sulmuesit e rinj më premtues në Evropë aktualisht.
Sigurisht, kjo do t’i jepte një goditje edhe Liverpoolit, pasi do të përjashtonte çdo shans për t’u rikthyer Mbayen më vonë këtë afat kalimtar ose në ndonjë kohë tjetër në të ardhmen, ose të paktën interesi i United mund t’i rriste kërkesat financiare të PSG-së edhe më shumë.
Dhe Mbaye nuk është i vetmi lojtar i ri emocionues që lidhet me një transferim te United këtë verë, pasi klubi thuhet se po shqyrton gjithashtu një transferim për yllin gjerman 21 vjeçare, Nicolo Tresoldi.
Tresoldi aktualisht luan për skuadrën belge Club Brugge, dhe vlerësohet rreth 45-50 milionë euro. Interesim për të ka shprehur edhe Barcelona. /Telegrafi/