Man Utd i gatshëm të shpenzojë 100 milionë euro për yllin e Barcelonës
Barcelona ka pasur një skuadër relativisht të kufizuar në numër gjatë sezoneve të fundit, por një nga pozicionet ku ka alternativa të shumta është ai i “numrit 10”.
Disa lojtarë janë të aftë të luajnë në këtë pozicion, megjithatë Dani Olmo dhe Fermin Lopez kanë qenë kryesisht në konkurrencë për minuta gjatë dy sezoneve të fundit.
Olmo mbërriti si një transferim i kushtueshëm në vitin 2024, por Lopez ka rezultuar më i qëndrueshëm dhe më i dalluar përgjatë kësaj periudhe, duke fituar besimin e trajnerit Hansi Flick si titullar.
Mesfushori i ri kishte interes nga Anglia verën e kaluar, por refuzoi një kalim te Chelsea dhe së fundmi rinovoi kontratën e tij deri në vitin 2031.
Megjithatë, interesimi nga jashtë nuk është shuar, sipas raportimeve të “El Chiringuito”, Manchester United është i gatshëm të ofrojë deri në 100 milionë euro për Lopez gjatë afatit kalimtar të verës.
Pavarësisht kësaj, thuhet se as lojtari dhe as Barcelona nuk janë të interesuar për një lëvizje të tillë në këtë fazë dhe nuk do ta mirëprisnin një ofertë.
Ekziston gjithashtu ideja se vera mund të jetë më e ngarkuar për Barcelonën, me klubin që ka bërë të ditur se pritet të rikthehet brenda kufijve të pagave për herë të parë në katër vite.
Kjo do t’i jepte më shumë fleksibilitet drejtorit sportiv Deco për të operuar në tregun e transferimeve.
Në këtë kontekst, klubi mund të jetë i hapur për të dëgjuar oferta për lojtarë si Jules Kounde dhe Alejandro Balde, të cilët kanë qenë titullarë të rregullt në tre sezonet e fundit.
Ndërkohë, Lopez duket se ka konsoliduar vendin e tij në formacionin bazë dhe për momentin klubi synon ta mbajë, gjë që mund të hedhë dyshime mbi të ardhmen e Dani Olmo. /Telegrafi/