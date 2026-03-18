Fermin Lopez hyn në histori te Barcelona me rekord në Ligën e Kampionëve
Mesfushori i Barcelonës, Fermin Lopez, ka hyrë në historinë e klubit katalanas duke u bërë lojtari i parë spanjoll që regjistron mbi 10 kontribute në gola brenda një sezoni të vetëm në Ligën e Kampionëve.
22-vjeçari ishte një nga protagonistët kryesorë në fitoren e thellë 7-2 të Barcelonës ndaj Newcastle United në kuadër të fazës së 1/8-ës së finales.
Lopez realizoi në minutën e 51-të për rezultatin 4-2 dhe gjithashtu dhuroi një asistim gjatë ndeshjes.
Falë kësaj paraqitjeje, ai ka arritur në kuotën e 10 kontributeve në gola në këtë edicion të Ligës së Kampionëve (6 gola dhe 4 asistime), duke vendosur një rekord të ri për lojtarët spanjollë në historinë e Barcelonës.
Forma e tij e shkëlqyer nuk kufizohet vetëm në arenën evropiane.
Në të gjitha garat këtë sezon, Lopez ka regjistruar 12 gola dhe 16 asistime në 38 paraqitje, duke u shndërruar në një nga elementët kyç të skuadrës, teksa Barcelona synon suksese si në kampionat ashtu edhe në Evropë. /Telegrafi/