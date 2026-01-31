Man Utd ‘detyrohet’ t’ia shesë Barcelonës yllin e skuadrës për vetëm 30 milionë euro
Manchester United raportohet se ndjehet i detyruar të shesë një lojtar të papritur te Barcelona.
Në javët e fundit, që nga zëvendësimi i Ruben Amorimit me Michael Carrick, United ka shfaqur një ngritje të formës.
“Djajtë e Kuq” kanë mposhtur rivalët Manchester City dhe Arsenal në dy ndeshjet e fundit të Ligës Premier.
Të dielën, ata do të synojnë fitoren e tretë radhazi në përballjen me Fulham në Old Trafford.
Së fundmi, një raport nga mediumi spanjoll Fichajes ka lidhur një lojtar befasues të United me një kalim të mundshëm në La Liga, te Barcelona.
Thuhet se trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, është një admirues i madh i mbrojtësit të United, Lisandro Martinez.
Raporti përmend se Barcelona e sheh Martinezin, 28 vjeç, si një “përshtatje perfekte”, për shkak të agresivitetit të tij dhe aftësisë për të “prerë” linjat me pasimet e tij.
Për më tepër, besohet se stili i lojës së Martinezit i përshtatet mirë linjës së lartë mbrojtëse që preferon Flick.
Fichajes raporton se Barcelona është “e gatshme” të bëjë një ofertë gjatë verës, me një shifër rreth 30 milionë euro.
Kjo shumë duket e ulët, pasi Martinez do të mbetet pa kontratë në verën e 2027, dhe United raportohet se është “në presion të madh” për të vendosur ose t’i ofrojë argjentinasit një kontratë të re, ose ta shesë.
Për pasojë, raporti thekson se United “gati se ndjehet e detyruar” të diskutojë një transferim të mundshëm me Barcelonën për shkak të situatës së kontratës./Telegrafi/