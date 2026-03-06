Man City në dijeni të interesimit të Real Madridit për yllin e tyre
Manchester City është plotësisht i vetëdijshëm se Real Madrid e ka vendosur Rodri në krye të listës së dëshirave si prioritet për mesfushën në të ardhmen, sipas gazetarit Matteo Moretto.
Mesfushori spanjoll përputhet në mënyrë perfekte me profilin që kërkon drejtimi sportiv i klubit madrilen.
Një mesfushor dominues nga ana taktike, me cilësi lideri, kontroll të shkëlqyer të ritmit të lojës dhe përvojë në nivelin më të lartë.
Rodri është shndërruar në një pjesë të pazëvendësueshme në sistemin e trajnerit Pep Guardiola te Manchester City dhe prej disa sezonesh konsiderohet si një nga mesfushorët më ndikues në futbollin botëror.
Sipas Morettos, drejtuesit e klubit në “Etihad” janë të vetëdijshëm se Real Madridi po e monitoron prej kohësh situatën e Rodrit si një përforcim strategjik afatgjatë, që mund të realizohet në verën e vitit 2026.
Aktualisht nuk ka negociata të hapura apo përpjekje konkrete për transferim të menjëhershëm, por interesi është serioz dhe ndjek modelin e zakonshëm të klubeve të mëdha, të cilat ndjekin objektivat kryesore për vite me radhë përpara se të bëjnë lëvizjen vendimtare.
Në rast se Rodri do të largohej nga Manchester City, transferimi i tij pritet të kushtojë rreth 100 milionë euro./Telegrafi/