Macron: Trump dikur besonte se Ukraina do ta humbiste luftën me Rusinë
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka bërë një deklaratë të fortë lidhur me qëndrimin e presidentit amerikan, Donald Trump ndaj luftës në Ukrainë, duke thënë se Trump fillimisht besonte se Kievi do të mposhtej nga Rusia.
Në një intervistë për France TV, Macron tha se kjo ishte arsyeja pse administrata amerikane shtynte për një marrëveshje të shpejtë paqeje, e cila sipas tij do të favorizonte Moskën.
Ai kujtoi përplasjen e njohur në Zyrën Ovale dhe takimin e Trumpit me presidentin rus, Vladimir Putin në Anchorage, pas të cilit u përfolën propozime që do t’i jepnin rajonin e Donbasit Rusisë.
Megjithatë, Macron tha se Trump më vonë ndryshoi qëndrim pasi kuptoi se parashikimet për një kolaps të shpejtë të Ukrainës ishin të gabuara.
“Ukraina nuk u shemb dhe Kremlini nuk po kërkon paqe, por kapitullimin e Kievit”, deklaroi lideri francez.
Sipas Macronit, Trump u impresionua nga qëndresa e ukrainasve dhe nga aftësia e tyre për t’u përballur me agresionin rus.
“Ai pa njerëz të guximshëm dhe krijues, të cilët i respekton”, tha ai, duke iu referuar popullit ukrainas.
Deklaratat e liderit francez hedhin dritë mbi mënyrën se si ka evoluar qasja e Trumpit ndaj konfliktit në Ukrainë dhe mbi debatet që kanë shoqëruar përpjekjet ndërkombëtare për t’i dhënë fund luftës. /Telegrafi/