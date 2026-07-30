Alarm gjatë sulmeve ruse, objekt i paidentifikuar bie në lindje të Polonisë
Policia polake ka gjetur një krater dhe mbetje të shpërndara në një fushë në provincën Lublin, pasi ushtria kishte diktuar një objekt të paidentifikuar duke lëvizur drejt perëndimit në hapësirën ajrore të vendit.
Incidenti ndodhi gjatë valës së sulmeve ruse ndaj Ukrainës në orët e hershme të së enjtes.
Sipas Komandës Operacionale të Forcave të Armatosura të Polonisë, objekti u vërejt rreth orës 03:40 sipas kohës lokale dhe më pas u zhduk nga radarët.
Një helikopter Mi-24 u përfshi në kërkim dhe lokalizoi zonën e mundshme të rënies pranë Tarnawa-Kolonia, në një hapësirë të pabanuar të rajonit të Lublinit.
Ministria e Brendshme tha se krateri ishte afërsisht dhjetë metra i gjerë.
Mbetjet u gjetën rreth dy kilometra larg ndërtesave më të afërta, ndërmjet Tarnawa-Kolonia dhe Biskupice.
Autoritetet nuk raportuan viktima apo dëme në banesa, ndërsa shërbimet e sigurisë po e hetojnë origjinën dhe natyrën e objektit.
Sirena alarmi u dëgjuan shkurt në pjesë të provincës Lublin.
Në këtë fazë, autoritetet polake e përshkruajnë objektin vetëm si të paidentifikuar; nuk kanë konfirmuar publikisht se ishte raketë apo dron, ndaj çdo përcaktim i tillë mbetet i parakohshëm.
Ngjarja rrit shqetësimet e sigurisë në krahun lindor të NATO-s, sepse tregon se aktiviteti ushtarak pranë kufirit ukrainas mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta në territorin e një shteti anëtar të aleancës. Hetimi teknik pritet të sqarojë se çfarë ishte objekti dhe nga erdhi. /Telegrafi/