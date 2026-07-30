Raketa që la kraterin thellë brenda Polonisë ishte ndoshta ruse - thotë kryeministri polak
Kryeministri polak Donald Tusk ka thënë se një objekt që u rrëzua në një fushë në Poloninë lindore në orët e para të së enjtes ishte ndoshta një raketë ruse.
Objekti i paidentifikuar shkaktoi një krater 10 metra të gjerë në një distancë të shkurtër nga fshati Tarnawa Kolonia, 92 km nga kufiri me Ukrainën gjatë një sulmi rus në shkallë të gjerë në qytetet e Lvivit, Kievit dhe pranë Kryvyhi Rih, transmeton Telegrafi.
Tusk tha fillimisht se "të gjitha indikacionet" ishin se raketa që shkeli hapësirën ajrore polake ishte një raketë ruse Kh-101, gjatë një takimi të thirrur posaçërisht në qytetin lindor të Lublinit.
Ai më pas shkoi në vendin e incidentit dhe tha se sipas ekspertëve ushtarakë shumica e "fragmenteve të rikuperuara tregojnë se ishte një raketë ruse Kh-101".
Edhe pse nuk ishin raportuar viktima në incidentin e së enjtes pranë Tarnawa Kolonia, kryeministri polak e bëri të qartë se po merrej shumë seriozisht.
Nuk kishte kërcënim të menjëhershëm pasi nuk kishte rënë në një zonë të ndërtuar, tha ai, duke shtuar se "ne ishim të përgatitur ta rrëzonim nëse do të vazhdonte fluturimin e tij".
NATO tha se ishte në kontakt të ngushtë me autoritetet polake dhe Komandanti Suprem i Aleatëve në Evropë, gjenerali Alexus G Grynkewich, tha se aleanca mbrojtëse perëndimore do të "vazhdonte të merrte të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur territorin e NATO-s".
Ministri polak i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tha se rreth 20 objekte u panë pranë hapësirës ajrore polake gjatë natës dhe po kryhej analiza piroteknike.
Ministri i Jashtëm në detyrë i Ukrainës, Andriy Sybiha, kishte deklaruar më parë përfundimisht se një raketë ruse Kh-101 kishte "kaluar në Poloni si pjesë e sulmit masiv të Rusisë kundër Ukrainës, duke shkelur hapësirën ajrore të NATO-s".
Tusk tha se ishte në kontakt me udhëheqësit e tjerë evropianë dhe kreu i Këshillit Evropian, António Costa tha se "sulmi masiv i kombinuar i Rusisë kundër Ukrainës" kishte theksuar përsëri se "agresioni i Rusisë është një kërcënim për sigurinë në tërësi".
Të paktën tetë persona vdiqën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në të gjithë Ukrainën, përfshirë gjashtë anëtarë të një familjeje në një fshat pranë Kryvyih Rih. Dhjetëra të tjerë u plagosën në Lviv, jo shumë larg kufirit perëndimor të Ukrainës me Poloninë.
Një numër dronësh rusë dhe një raketë ruse e paarmatosur kanë zbarkuar në Poloni që kur filloi lufta e plotë e Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022.
Dy fermerë polakë u vranë nga një raketë që ra pak përtej kufirit nga Ukraina në nëntor 2022, por besohej se kjo ishte një raketë mbrojtëse ajrore ukrainase që iu përgjigj një sulmi rus.
Ushtria e Polonisë zbuloi objektin rreth orës 03:40 të enjten (01:40 GMT) dhe dërgoi një avion luftarak F-16 për ta kapur atë para se të zhdukej disa minuta më vonë nga sistemet e radarëve. Një helikopter ushtarak u dërgua më pas për të kërkuar zonën.
Sirenat e sulmit ajror u dëgjuan në Lublin dhe Krasnystaw më në juglindje për shkak të sulmeve ajrore ruse në Ukrainën fqinje.
Banorët në Tarnawa Kolonia raportuan se dëgjuan një shpërthim të fortë rreth orës 04:00 dhe policia gjeti vendin e rrëzimit rreth një orë më vonë.
Udhëheqësi polak ishte takuar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Lublin mbrëmjen e mëparshme, ndërsa Zelensky po kthehej nga bisedimet me presidentin e SHBA-së, Donald Trump. /Telegrafi/