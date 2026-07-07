Lukaku tallet me Trumpin, feston golin ndaj SHBA-ve me vallëzimin e Presidentit
Belgjika mposhti SHBA-në me rezultat të thellë 4-1 në ndeshjen më të diskutueshme të fazës së 1/8-tës së Kupës së Botës.
Heroi i fitores ishte Charles De Ketelaere, i cili shënoi në minutat 9’ dhe 33’ dhe asistoi Hans Vanaken për një gol në minutën e 57-të. Romelu Lukaku ishte golashënues gjithashtu në minutën e 93-të pasi doli nga stoli.
Goli i vetëm për SHBA-në u shënua nga Malik Tillman nga një goditje dënimi në minutën e 31-të. Belgjika do të luajë kundër Spanjës në çerekfinale të premten në orën 21:00.
Ndeshja u eklipsua nga një prej skandaleve më të mëdha në historinë e Kupës së Botës, pasi FIFA, nën presionin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, rrëzoi pezullimin e sulmuesit amerikan Folarin Balogun.
Ai mori një karton të kuq në ndeshjen kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, por pezullimi i tij u shlye dhe ai ishte në gjendje të luante kundër Belgjikës. Megjithatë, ai gjithashtu dështoi të ndihmonte SHBA-në në përpjekjen e tyre për fitore.
Belgët festuan fitoren duke u gëzuar për lëvizjet e paprecedentë të Trump dhe FIFA-s. Një video e Lukakut dhe shokëve të tij të ekipit duke festuar golin e fundit duke tallur vallëzimin e famshëm të Trump po përhapet në rrjetet sociale.
Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz
— BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026
Menjëherë pas fitores, Federata Belge e Futbollit postoi foto të festimit të Lukakut në “X” me statusin "Shfuqizoje këtë".
Mediumet si Daily Mail dhe The Guardian theksojnë se kjo është një tallje belge me Trump. /Telegrafi/
Overturn this. 🧏♂️ #USABEL pic.twitter.com/KcBAJp3Z7d
— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026