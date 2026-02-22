Londrimi, Klodi, Hygerta, Elijona dhe Ludo janë banorët që do të përjetojnë emocionet e finales së madhe të Big Brother VIP Kosova 4 më 27 shkurt.

Megjithatë, njëri nga ta duket se ka ndjerë mungesën e një shoqeje gjatë këtij rrugëtimi.

Bëhet fjalë për Ludon, i cili gjatë një bisede me Klodin tregoi se ishte i mërzitur që Benita nuk arriti të kalonte gjysmëfinalen e mbrëmshme.

BBVK/FaceBook

“Si shoqe, si njeri, që kam qejf me pa mirë dhe me ni mirë, për Benitën jom mërzit vërtetë që s’shkoi në finale, për 1 orë 2, jom mërzit”, tha ai, duke shtuar thjesht: “U mërzita”.

Ludon e prek largimi i Benitës, duke treguar lidhjen dhe respektin që ka për shoqen e tij brenda shtëpisë më të famshme të Kosovës. /Telegrafi/

YjetMagazina