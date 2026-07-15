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Para gjysmëfinales së Kupës së Botës, zëvendëspresidentja e Argjentinës, Victoria Villarruel, ka injoruar këshillën e përzgjedhësit Lionel Scaloni për të mos përzier futbollin me politikën, duke rikthyer konfliktet e vjetra në një mesazh motivues që ka shkaktuar polemika.

Anglia dhe Argjentina kanë një rivalitet të gjatë dhe të pasur në historinë e Kupës së Botës.

Nga gjenialiteti i Diego Maradonës me golin e tij të famshëm pas një driblimi spektakolar dhe "Dorën e Zotit", te goli ikonik i Michael Owen në vitin 2002 dhe zemërimi i David Beckham pas kartonit të kuq, të dyja kombëtaret kanë përjetuar momente të dhimbshme në përballjet mes tyre.

Megjithatë, para ndeshjes, trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni, kërkoi që politika të lihej jashtë diskutimeve, një mesazh që nuk u mor parasysh nga zëvendëspresidentja Victoria Villarruel.

Lionel Scaloni merr masa drastike për ndeshjen gjysmëfinale të Kupës së Botës ndaj Anglisë

Përtej futbollit, rivaliteti mes Britanisë së Madhe dhe Argjentinës është përforcuar nga konfliktet politike, veçanërisht nga Lufta e Falklandeve në vitin 1982, e cila shkaktoi vdekjen e 649 ushtarëve argjentinas, 255 ushtarakëve britanikë dhe tre civilëve.

Mosmarrëveshjet politike vazhdojnë ende, pasi territori britanik i njohur si Ishujt Falkland, ose Malvinat sipas Argjentinës, mbetet objekt i një konflikti për sovranitetin.

Pavarësisht këshillës së Scalonit për të mos e kthyer ndeshjen në një përballje politike, zëvendëspresidentja Villarruel publikoi një mesazh kontrovers në rrjetet sociale.

"Nesër luajmë kundër piratëve uzurpues. Kjo nuk është thjesht një ndeshje tjetër. Nuk do të jem politikisht korrekte apo e ftohtë; kundër anglezëve, gjithmonë ka diçka më shumë”.

“Janë Malvinat, është Diego, është e fundit për Leon dhe është ndalimi i pushtuesve. Forca Argjentinë! Sepse deri në frymën tonë të fundit, do të kërkojmë atë që është e jona!”, ka shkruar ajo.

Mesazhi ka shkaktuar reagime të shumta, duke rikthyer edhe një herë tensionet historike përpara një prej përballjeve më të mëdha të futbollit botëror./Telegrafi/

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