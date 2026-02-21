Londrimi shkon në finalen e Big Brother VIP Kosova 4
Spektakli i së premtes në Big Brother VIP Kosova ka qenë vendimtar për garën, pasi janë finalizuar zyrtarisht pesë finalistët që do të luftojnë për çmimin e madh.
Mbrëmja solli emocione të forta për banorët dhe publikun, teksa votat e audiencës përcaktuan tre emrat e fundit që siguruan vendin në finale.
I pari që arriti të sigurojë statusin e finalistit ishte këngëtari nga Peja, Londrim Mekaj, i cili mori mbështetjen e publikut dhe u shpall i sigurt për natën finale. Pas tij, gara vazhdoi me tension për banorët e tjerë në nominim.
Nga shtëpia u eliminuan motrat Suanita Rrusta dhe Aurora Rrusta, duke i dhënë fund rrugëtimit të tyre në këtë edicion. Dalja e tyre shënoi edhe përmbylljen e listës së finalistëve, duke e bërë të qartë formacionin që do të përballet në natën kulmore.
Me përzgjedhjen e pesë finalistëve, gara hyn zyrtarisht në fazën përfundimtare, ndërsa pritshmëritë e publikut janë të mëdha për të parë se kush do të triumfojë në finalen e madhe. /Telegrafi/