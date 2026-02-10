Londrimi i ashpër me Labin: Të ka humbur fama jashtë
Një përplasje e ashpër ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, ku Londrimi dhe Labi janë përfshirë në një debat të fortë.
Situata u tensionua kur Londrimi iu drejtua Labit me akuza të drejtpërdrejta, duke analizuar ashpër lojën e tij dhe mënyrën se si po sillet me banorët e tjerë.
Ai theksoi se Labi, sipas tij, ka humbur imazhin dhe famën që kishte jashtë shtëpisë, duke e cilësuar sjelljen e tij si fyese dhe bullizuese.
Foto: Instagram
Gjatë përplasjes, Londrimi u shpreh se kurrë nuk do ta lejonte veten të sillej në mënyrën që po sillet Labi, duke e quajtur këtë sjellje të turpshme.
Në vijim, shtoi se Labi nuk po përfaqëson asnjë vlerë dhe se qëndrimi i tij në BBVK nuk ka më kuptim.
Foto: Instagram
Debati u mbyll me deklaratën e Londrimit, i cili shprehu pritjen që Labi të largohet nga gara këtë të premte, duke thënë se ai nuk ka asgjë tjetër për të ofruar përveç ofendimeve.
Veç kësaj, u zbulua se finalja e madhe e Big Brother do të jetë më 27 shkurt. /Telegrafi/