Lojtari që nuk dëshiron të nënshkruajë për Real Madridin nëse vjen Mourinho
Real Madridi po përqendron përpjekjet e tij për afatin kalimtar veror në kërkimin e një mesfushori organizues me cilësi të larta, me synimin për të rikthyer kontrollin dhe hierarkinë në mesfushë.
Në këtë kontekst, Enzo Fernandez, ylli argjentinas i Chelseat, ishte identifikuar si objektivi kryesor i drejtuesve të klubit madrilen për të udhëhequr këtë riorganizim të rëndësishëm në Santiago Bernabeu.
Futbollisti, i cili thuhet se nuk është plotësisht i kënaqur me situatën e paqëndrueshme te Chelsea, kishte parë me interes një kalim në Spanjë.
Megjithatë, situata ka marrë një kthesë të papritur pas raportimeve se Jose Mourinho mund të jetë zgjedhur për të marrë drejtimin e Real Madridit, duke zëvendësuar Alvaro Arbeloa.
Ky zhvillim ka ndikuar drejtpërdrejt në qëndrimin e mesfushorit argjentinas, i cili dyshohet se ka shprehur rezerva serioze për përputhshmërinë e stilit të tij të lojës me sistemin e trajnerit portugez.
Këto dyshime kanë bërë që një transferim që dukej shumë afër realizimit të ngrijë për momentin. Raportohet se ideja për të punuar nën drejtimin e Mourinhos nuk shihet pozitivisht nga kampi i lojtarit, duke e komplikuar ndjeshëm mundësinë e një kalimi në Madrid.
Nga ana tjetër, Real Madridi përballet me një situatë të ndërlikuar strategjike, pasi ndryshimet në stolin e trajnerit mund të ndikojnë drejtpërdrejt në tërheqjen e objektivave kryesorë të afatit kalimtar. Klubi synon të forcojë mesfushën me një “truri loje”, por pasiguritë rreth projektit teknik kanë krijuar hezitim te disa prej emrave kryesorë.
Sipas raportimeve, Chelsea nuk do ta lehtësonte largimin e Enzo Fernandez për një shumë më të ulët se 100 milionë euro, ndërsa situatën po e ndjekin nga afër edhe klube të tjera të mëdha si Arsenali dhe Manchester City, të gatshme për të përfituar në rast të një tërheqjeje të Real Madridit.
Në këtë klimë pasigurie, e ardhmja e mesfushorit argjentinas mbetet e hapur, ndërsa Real Madridi duhet të vendosë nëse do të vazhdojë me planin aktual apo do të rishikojë strategjinë e tij të afatit kalimtar për të shmangur humbjen e një prej objektivave më të rëndësishëm të verës. /Telegrafi/