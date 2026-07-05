Lojtarët e Paraguait provokuan Kylian Mbappe – Reagimi i kapitenit të Francës u filmua nga kamerat
Lojtarët e Paraguajit tentuan të provokonin vazhdimisht Kylian Mbappe gjatë ndeshjes së 1/8 së finales së Kupës së Botës ndaj Francës në Filadelfia, duke u përpjekur ta nxirrnin nga qetësia me ndërhyrje dhe fjalë provokuese në momente të ndryshme të takimit.
Një episod i veçantë në kohën shtesë të ndeshjes tërhoqi më shumë vëmendje, teksa tensioni në fushë u rrit ndjeshëm rreth kapitenit të Kombëtares së Francës në minutat e fundit të përballjes.
Megjithatë, sulmuesi i Real Madridit nuk ra në provokime, duke ruajtur qetësinë dhe duke u përgjigjur me një buzëqeshje ndaj kundërshtarëve.
Skenat e tensionuara në fund të takimit reflektuan një ndeshje të fortë fizike dhe me intensitet të lartë, ku Paraguaji kërkoi vazhdimisht të prishte ritmin e francezëve përmes dueleve të ashpra dhe presionit psikologjik.
Paraguay players wanted it BAD with Mbappé 😭😭 pic.twitter.com/YdwraUbyWJ
— Vagmine (@vagmine01) July 5, 2026
Megjithatë, Mbappe mbeti i fokusuar në lojë, duke mos u përfshirë në përplasjet që mund të ndikonin në kontrollin e rezultatit.
Ky qëndrim u vlerësua si shembull i mentalitetit të një lideri në një ndeshje eliminatore, ku detajet e vogla mund të vendosin fatin e kualifikimit.
Franca, falë organizimit dhe qetësisë në momentet vendimtare, arriti ta mbyllë sfidën me sukses dhe të sigurojë kalimin në fazën tjetër të turneut. /Telegrafi/