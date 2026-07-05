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Lojtarët e Paraguajit tentuan të provokonin vazhdimisht Kylian Mbappe gjatë ndeshjes së 1/8 së finales së Kupës së Botës ndaj Francës në Filadelfia, duke u përpjekur ta nxirrnin nga qetësia me ndërhyrje dhe fjalë provokuese në momente të ndryshme të takimit.

Një episod i veçantë në kohën shtesë të ndeshjes tërhoqi më shumë vëmendje, teksa tensioni në fushë u rrit ndjeshëm rreth kapitenit të Kombëtares së Francës në minutat e fundit të përballjes.

Megjithatë, sulmuesi i Real Madridit nuk ra në provokime, duke ruajtur qetësinë dhe duke u përgjigjur me një buzëqeshje ndaj kundërshtarëve.

Skenat e tensionuara në fund të takimit reflektuan një ndeshje të fortë fizike dhe me intensitet të lartë, ku Paraguaji kërkoi vazhdimisht të prishte ritmin e francezëve përmes dueleve të ashpra dhe presionit psikologjik.

Megjithatë, Mbappe mbeti i fokusuar në lojë, duke mos u përfshirë në përplasjet që mund të ndikonin në kontrollin e rezultatit.

Ky qëndrim u vlerësua si shembull i mentalitetit të një lideri në një ndeshje eliminatore, ku detajet e vogla mund të vendosin fatin e kualifikimit.

Franca, falë organizimit dhe qetësisë në momentet vendimtare, arriti ta mbyllë sfidën me sukses dhe të sigurojë kalimin në fazën tjetër të turneut. /Telegrafi/

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