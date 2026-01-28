Liverpooli nuk do ta shesë këtë lojtar, pavarësisht interesimit të madh
Pavarësisht thashethemeve të shumta dhe interesimit të fortë nga disa tregje ndërkombëtare, Liverpool ka marrë një vendim të qartë: Virgil van Dijk nuk do të largohet nga Anfield, as në afatin kalimtar dimëror dhe as në atë veror.
Qendërmbrojtësi holandez dhe kapiteni i skuadrës po kalon një periudhë me pasiguri, për shkak të një rënieje të dukshme në performancë gjatë këtij sezoni.
Megjithatë, drejtuesit e klubit nuk e konsiderojnë të negociueshme largimin e një prej figurave më të rëndësishme të epokës moderne të Liverpoolit, edhe pse oferta të shumta kryesisht nga Arabia Saudite kanë mbërritur në tavolinë.
Me kontratë të vlefshme deri në qershor të vitit 2027, e ardhmja afatshkurtër e Van Dijk mbetet e lidhur fort me “The Reds”.
Klubi beson se përvoja, autoriteti dhe ndikimi i tij në mbrojtje janë ende thelbësore për projektin sportiv.
Van Dijk, lider pavarësisht kritikave
Që prej transferimit të tij në vitin 2018, Virgil van Dijk ka qenë një shtyllë e padiskutueshme e Liverpoolit.
Cilësitë e tij mbrojtëse, aftësia për të organizuar vijën e fundit dhe roli udhëheqës e kanë renditur për vite me radhë ndër mbrojtësit më të mirë në botë.
Edhe pse këtë sezon ka qenë subjekt kritikash për mungesë konsistence në disa ndeshje, realiteti është se Liverpooli vazhdon të varet shumë nga prania e tij në fushë.
Përvoja dhe karakteri i tij mbeten asete të paçmueshme, sidomos në momentet vendimtare.
Drejtuesit e klubit janë të bindur se largimi i kapitenit në një moment kyç të sezonit do të krijonte një boshllëk të vështirë për t’u mbushur, si në aspektin sportiv ashtu edhe në atë të dhomës së zhveshjes.
Për këtë arsye, Liverpool synon ta mbajë Van Dijk në ekip dhe t’i japë atij kohën e nevojshme për të rikthyer formën më të mirë.
Përfundimisht, pavarësisht interesimit të madh dhe rënies relative në formë, Liverpool mbetet i vendosur: Virgil van Dijk nuk është në shitje. /Telegrafi/