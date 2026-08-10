Liverpooli merr “dritën jeshile” nga Barcola, tani gjithçka varet nga PSG
Liverpooli ka marrë miratimin përfundimtar nga Bradley Barcola për kushtet personale, ndërsa negociatat me Paris Saint-Germainin për transferimin e sulmuesit francez vazhdojnë, sipas raportimeve të gazetarit, Fabrizio Romano.
Sipas Romanos, dy klubet tashmë kanë nisur bisedimet e drejtpërdrejta për shumën e transferimit.
PSG-ja, megjithatë, vazhdon ta mbajë të lartë vlerësimin për Barcolën dhe nuk duket e gatshme të bëjë lëshime të mëdha në negociata.
Miratimi i lojtarit për kushtet personale përbën një hap të rëndësishëm për Liverpoolin, pasi Barcola tashmë ka dhënë dritën jeshile për një transferim të mundshëm në Anfield.
Megjithatë, marrëveshja mes dy klubeve mbetet ende për t'u arritur.
Barcola është shndërruar në një nga objektivat kryesorë të Liverpoolit gjatë këtij afati kalimtar.
Klubi anglez e vlerëson shumë profilin e tij dhe e sheh francezin si një përforcim të rëndësishëm për repartin ofensiv, veçanërisht për shkak të shpejtësisë, teknikës dhe aftësisë për të luajtur në disa pozicione në sulm.
PSG-ja, nga ana tjetër, nuk ka ndërmend ta lërë lojtarin të largohet lehtë.
Kampionët e Francës janë të vetëdijshëm për vlerën e Barcolës dhe kërkojnë një shumë të konsiderueshme për të dhënë dritën jeshile për transferimin.
Për Liverpoolin, sfida kryesore tani është të bindë klubin francez për një marrëveshje financiare.
Nëse palët arrijnë një kompromis për shumën e transferimit, rruga për Barcolën drejt Anfieldit mund të hapet.
Tani topi është në fushën e dy klubeve, me marrëveshjen për kushtet personale tashmë të arritur dhe vetëm tarifa e transferimit që mbetet pengesa kryesore për finalizimin e operacionit. /Telegrafi/