Liverpooli bën një ofertë të majme për të nënshkruar me yllin e madh të Bayernit
Liverpooli po planifikon pasardhësin e Mohamed Salahit dhe emri kryesor është Michael Olise, megjithëse realizimi i këtij transferimi shihet si sfidues.
Te ‘Anfield’ e konsiderojnë të pashmangshme një epokë të re në sulm, edhe pse Salah mbetet një figura kyçe.
Mes profileve të ndjekur me vëmendje, Olise shihet si zgjidhje ideale për të zëvendësuar ndikimin e egjiptianit, për shkak të talentit të tij dhe aftësisë për të vendosur ndeshje në nivele të larta.
Bayern Munich kërkon një tarifë të jashtëzakonshme për Olisen, rreth 200 milionë euro, duke refuzuar të negociojë nën këtë shifër për një lojtar që e konsideron themelor për projektin e tyre.
Klubi bavarez nuk ka nevojë të shesë dhe e sheh britanik-francezin si pjesë të rëndësishme të skemës sportive, duke e vendosur Liverpoolin përballë një sfide të madhe financiare.
Strategjia e Liverpoolit mund të përfshijë një ofertë më komplekse, ku jo vetëm para, por edhe një lojtar mund të përfshihet si pjesë e marrëveshjes.
Emri i propozuar për t’u futur në bisedime është Cody Gakpo, i cili pëlqehet nga Bayern për polivalencën dhe përvojën në nivele të larta.
Prezantimi i Gakpos si pjesë e marrëveshjes do të ndihmonte në uljen e sasisë së kursyer të parave dhe do t’u jepte bavarezëve një element të vlefshëm për skemat e tyre sulmuese.
Vlera që Bayern i jep Gakpos do të jetë kyçe për suksesin e negociatave, sepse pa një çmim të pranueshëm për të dyja palët, një transferim i tillë mund të bllokohet.
Liverpooli beson se kombinimi i parave me një lojtar të provuar në Ligën Premier dhe kompeticione evropiane mund të ndryshojë pozitën e klubit gjerman.
Në ‘Anfield’ janë të vetëdijshëm se zëvendësimi i Salah nuk është vetëm çështje shifrash, por edhe ndikimi në konkurrencë dhe simbolikë, dhe për këtë arsye Olise shihet si profil me potencial.
Negociatat e verës pritet të jenë intensive dhe mund të ndikojnë në dinamiken e të gjithë tregut evropian të transferimeve. /Telegrafi/