Liverpooli bëhet gati për goditjen e madhe, synohet transferimi i yllit të Interit
Liverpooli po shqyrton mundësinë e transferimit të njërit prej mbrojtësve të krahut më të mirë në Evropë, sipas raportimeve nga Italia.
Arne Slot ka konfirmuar se Jeremie Frimpong do të mungojë për “disa javë”, pasi pësoi një dëmtim që në minutat e para të fitores së Liverpoolit ndaj Qarabag në Ligën e Kampionëve gjatë mesjavës.
Dëmtimi i Frimpongut, i cili iu bashkua Liverpoolit nga Bayer Leverkusen gjatë verës, do të thotë se “Të Kuqtë” nuk kanë asnjë mbrojtës të djathtë natyral në dispozicion për ndeshjen e së shtunës kundër Neëcastle.
Conor Bradley është përjashtuar për pjesën e mbetur të sezonit, ndërsa një tjetër alternativë në krahun e djathtë të mbrojtjes, Joe Gomez, do të mungojë këtë fundjavë pasi u detyrua të largohej nga fusha në ndeshjen kundër Bournemouth javën e kaluar.
Ka qenë një periudhë sfiduese për Slotin për shkak të mungesës së alternativave në repartin defensiv, por sipas gazetarit Gianluca Di Marzio, Liverpooli mund të ndërmarrë një lëvizje të vonshme për mbrojtësin e Interit, Denzel Dumfries.
Di Marzio sugjeron se Liverpooli ka “bërë pyetje” për reprezentuesin holandez pas dëmtimit të Frimpongut.
“Shumëçka do të varet nga koha përfundimtare e rikuperimit dhe, sigurisht, nga vendimi final i zikaltërve. Për këtë arsye, siç është raportuar, Interi ka shqyrtuar edhe emrin e Norton-Cuffy”, shton raporti.
Sipas Fabrizio Romano, Interi ndodhet në bisedime të avancuara për të transferuar Brooke Norton-Cuffy, ish-produkt i akademisë së Arsenalit, aktualisht pjesë e Genoas.
Përveç këtyre raportimeve, gazetari Nicolo Schira ka sugjeruar gjithashtu se janë zhvilluar bisedime mes Liverpoolit dhe përfaqësuesve të Dumfries për të “eksploruar kushtet” e një marrëveshjeje të mundshme, me Interin që kërkon 25 milionë euro.
29-vjeçari ka pasur një rol dytësor te Interi këtë sezon, pas një periudhe jashtë fushës për shkak dëmtimi, por aftësitë e tij mbeten të padiskutueshme./Telegrafi/