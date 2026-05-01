Tri protesta të paralajmëruara për Ditën e Punës
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Punës në Prishtinë janë paralajmëruar tri protesta nga organizata të ndryshme, të cilat do të zhvillohen në orare dhe lokacione të ndryshme gjatë ditës.
Sipas njoftimeve zyrtare, protestën e parë do ta mbajnë përfaqësuesit e bizneseve të vogla me moton “Mjaft më me diskriminim!”, duke nisur nga ora 09:00 para Komunës së Prishtinës dhe më pas duke vazhduar drejt zyrës së Bashkimit Evropian.
Ndërkaq, nga ora 10:00, Federata Sindikale e Punëtorëve të Sektorit Privat organizon protestë në sheshin Sheshi "Zahir Pajaziti", në kuadër të shënimit të kësaj dite.
Po ashtu, asambleja Anti-Kapitaliste ka paralajmëruar protestën e saj nga ora 12:00, me sloganin “Vota jote injorohet, vota s’mundet”, po në të njëjtin shesh në Prishtinë.
1 Maji njihet si Dita Ndërkombëtare e Punës. Ky manifestim lindi nga lufta e punëtorëve për të kërkuar dhe siguruar të drejtat, liritë dhe kushtet e punës e të jetesës.
1 Maji është një festë e themeluar në kujtim të martirizimit në sheshin “Haymarket” dhe për të përkujtuar dhe festuar Ditën e Solidaritetit Ndërkombëtar të Punëtorëve. /Kp/