Rama: Albin Kurti lufton për pushtet, e jo për shtet
Kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti për shkuarjen në zgjedhje të parakohshme.
Rama deklaroi se Kurti nuk do të qeverisë, por vetëm lufton për pushtet, e jo për shtet. Sipas tij, kryeministri në detyrë Albin Kurti i përdor qytetarët për pushtet.
“Po gjithsesi, gjithsesi unë e kam thënë këtë qysh në janar. Kjo është një lojë politike e padrejtë e Albin Kurtit. Domethënë ai nuk do me qeverisë, domethënë ai do derisa ai është në pozitë, pra vetëm e ka pushtetin, lufton për pushtet, jo për shtet, jo për qytetarë. Pra i përdor qytetarët për pushtet. Pra na flet pallavra, na flet të pavërteta, edhe vazhdon me mbajt pushtet, edhe vazhdon me kriju këtë bllokadë të qeverisë qysh e ka blloku vitin e kaluar rreth më shumë se një vit, tash vazhdon me blloku prapë me zgjedhje të panevojshme, po them, të cilat vetë, vetë i ka kriju. Pra ka mund me gjetë zgjidhje, ka pas 51% të votës së qytetarëve. Pra, i shfrytëzon qytetarët për me mbajt pushtet. Nuk e shfrytëzon pushtetin për me i ndihmu qytetarët”, tha Rama për Ekonomia Online.
Kuvendi i Kosovës dështoi mbrëmjen e së martës të zgjedhë Presidentin e ri të vendit, megjithëse Gjykata Kushtetuese i dha 34 ditë kohë.
Ndërsa, të enjtën ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu pas konsultimeve me përfaqësuesit e partive politike ka caktuar 7 qershorin si datë të zgjedhjeve. /Eo/