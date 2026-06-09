Komandanti i KFOR-it në “Përballje Podcast”, së shpejti në Telegrafi
Komandanti i KFOR-it, Ozkan Ulutash, do të jetë së shpejti i ftuar në “Përballje Podcast” në Telegrafi, ku do të flasë për situatën e sigurisë në Kosovë, rolin e KFOR-it dhe çështje të tjera me interes publik.
Cila është situata e sigurisë në veri dhe çfarë masash konkrete po ndërmerr KFOR-i për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve pas sulmit në Banjskë?
Gjeneralmajori Ulutash flet gjithashtu për të ardhmen e KFOR-it në Kosovë, bashkëpunimin me Policinë e Kosovës dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, si dhe me institucionet e tjera të vendit.
Së shpejti në Telegrafi dhe në RTV Dukagjini. /Telegrafi/.