eksperti-banner

Kupa e Botës 2026 në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada fillon zyrtarisht këtë javë, dhe bashkë me të edhe operacioni më i madh i sigurisë në historinë e sporteve moderne.

Ndërsa tifozët presin magjinë e futbollit në fusha, në sfond po zhvillohet një triler i vërtetë sigurie.

Tri ekipe kombëtare: Iraku, Senegali dhe Uzbekistani, janë gjendur nën një vëzhgim të veçantë nga policia lokale në Shtetet e Bashkuara.

Sipas pamjeve që vijnë nga SHBA-ja, protokollet e sigurisë për këto ekipe janë aq të rrepta saqë të shkosh nga një autobus ose aeroplan në një hotel duket sikur kalon nëpër një bazë ushtarake.

Shumë tifozë në mbarë botën nuk po besojnë pas publikimit të pamjeve, veçanërisht të futbollistëve senegalezë të cilët u trajtuan sikur të kishin një dosje të trashë kriminale. Pamjet tregojnë edhe këmbët e tyre duke u ekzaminuar.

Ajo që është edhe më e vështirë për këto ekipe kombëtare është fakti se ekzaminime të tilla zgjasin shumë dhe mund të krijojnë nervozizëm tek lojtarët e futbollit. /Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app