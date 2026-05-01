Gemini tani mund të gjenerojë dokumente, përfshirë Word dhe LaTeX
Google ka njoftuar një përditësim të ri për inteligjencën e saj artificiale Gemini, i cili i mundëson përdoruesve të krijojnë dhe shkarkojnë drejtpërdrejt skedarë të ndryshëm brenda bisedës, pa pasur nevojë për kopjim apo formatim manual.
Me këtë funksion të ri, përdoruesit mund t’i kërkojnë Gemini-t të krijojë dokumente të gatshme në formate si Microsoft Word, Excel, PDF, Google Docs, si dhe skedarë teknikë si LaTeX dhe Markdown.
Sipas Google, ideja e këtij përditësimi është që të thjeshtojë procesin e punës: në vend që përdoruesit të kopjojnë tekstin nga biseda dhe ta vendosin në programe të tjera, Gemini e gjeneron vetë skedarin dhe e bën gati për shkarkim ose për eksport në Google Drive.
Shembujt e përdorimit përfshijnë krijimin e një raporti në Word, shndërrimin e një buxheti në Excel, ose përmbledhjen e shënimeve në një PDF të strukturuar. Gjithashtu, LaTeX mbështetet për dokumente më teknike, veçanërisht në fushat shkencore dhe akademike.
Google thekson se ky funksion synon ta bëjë Gemini një mjet më praktik për punë dhe studim, duke e afruar atë më shumë me aplikacionet e produktivitetit si Microsoft Office dhe Google Workspace.
Në fund, kompania thotë se kjo veçori është duke u shpërndarë globalisht dhe është e disponueshme për të gjithë përdoruesit e Gemini. /Telegrafi/